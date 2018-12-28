СЕГОДНЯ 18:35 2018-12-28T18:35:21+03:00

Черное небо задержится над Красноярском и Минусинском до Нового года. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Режим черного неба продлили в Красноярске и Минусинске до Нового года. Об этом сообщили на сайте Среднесибирского УГМС.

По данным синоптиков, с 19 часов 28 декабря до 19 часов 31 декабря на территории двух городов сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Объявлены НМУ первой степени опасности.

Напомним, такой режим держится с 25 декабря. Предполагалось, что он будет действовать в течение трех дней, но увы… Сейчас в Красноярске холодно, на термометрах минус 30. В воздухе висит морозный туман, ветра почти нет. Так что вредные вещества не рассеиваются.

Кстати, в целом уровень загрязнения воздуха в Красноярске оценивается как повышенный. По информации сайта Среднесибирского УГМС, сегодня, 28 декабря, самая проблематичная ситуация в этом отношении наблюдается в Центральном районе.