Татышев-парк приглашает красноярцев встретить Новый год вместе

СЕГОДНЯ 15:51 2018-12-28T15:51:39+03:00

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Красноярцев зовут отпраздновать новогоднюю ночь в Татышев-парке.

С 31 декабря на 1 января здесь появится волшебный снежный шар. С 23:00 до 03:00 часов на тёплой сцене восточной стороны будет новогодняя программа. Всевозможные конкурсы с призами, популярные хиты 2018-го от известных групп города, фокусы, роскошные фотозоны. И, разумеется, самая высокая в стране елка и ледовый городок, который засияет яркими огнями. Командовать «парадом» будут Дед Мороз и Снегурочка.

Праздник состоится под открытым небом. Но бой курантов на Спасской башне и новогоднее обращение Президента горожане обязательно услышат. Для этого на острове установлен большой видеоэкран. Кроме того, для гостей будут работать кафе, комната матери и ребёнка, пункт обогрева и туалеты.

Доехать до Татышева и обратно можно из всех районов. 39 автобусов на 14 маршрутах будут ходить до 4 часов утра. Ждем всех!