Татышев-парк приглашает красноярцев встретить Новый год вместе
Красноярцев зовут отпраздновать новогоднюю ночь в Татышев-парке.
С 31 декабря на 1 января здесь появится волшебный снежный шар. С 23:00 до 03:00 часов на тёплой сцене восточной стороны будет новогодняя программа. Всевозможные конкурсы с призами, популярные хиты 2018-го от известных групп города, фокусы, роскошные фотозоны. И, разумеется, самая высокая в стране елка и ледовый городок, который засияет яркими огнями. Командовать «парадом» будут Дед Мороз и Снегурочка.
Праздник состоится под открытым небом. Но бой курантов на Спасской башне и новогоднее обращение Президента горожане обязательно услышат. Для этого на острове установлен большой видеоэкран. Кроме того, для гостей будут работать кафе, комната матери и ребёнка, пункт обогрева и туалеты.
Доехать до Татышева и обратно можно из всех районов. 39 автобусов на 14 маршрутах будут ходить до 4 часов утра. Ждем всех!