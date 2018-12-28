Красноярск встал в предновогодние пробки

СЕГОДНЯ 15:30 2018-12-28T15:30:50+03:00

Затруднено движение у крупных ТЦ и не только

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В последнюю пятницу уходящего года Красноярск снова сковали предновогодние пробки. Как и неделю назад.

По данным сервиса Яндекс-пробки, самые серьезные заторы образуются у больших торгово-развлекательных центров, куда люди отправляются за покупками к празднику. У той же «Планеты», например, это улица Авиаторов, 9 Мая, Молокова, Шахтеров, Партизана Железняка. Осложняют ситуацию на дорогах и несколько аварий, произошедших в этом районе.

- Ползем со скоростью пять километров в час, - передают со Взлетной. – Тут ДТП, так что особенно не разгуляешься.

Также затруднено движение в центре - на части проспекта Мира, улицах Вейнбаума и Сурикова. «Все сложно» на Высотной, Свободном и Маерчака.

Что касается правобережья, здесь стоят участки на улицах Мичурина, Свердловской, Волжской и Матросова, а также Красраб – в районе Октябрьского моста. Учитывайте это при выборе маршрута.