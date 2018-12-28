С 1 января в Красноярском крае подорожает электроэнергия

СЕГОДНЯ 14:42 2018-12-28T14:42:02+03:00

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С 1 января в Красноярском крае изменятся тарифы на электроэнергию. Об этом напоминают в пресс-службе Красноярскэнергосбыта. Первые квитанции, в которых будут фигурировать другие суммы, жители региона получат уже в феврале.

Предупреждаем: вырастет стоимость электроэнергии для населения (и приравненных к нему потребителей). Соответствующие тарифы установлены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19 декабря 2018 года. Сколько мы будем платить?

Итак, с 1 января действуют следующие одноставочные тарифы.

Для людей, живущих в городских населенных пунктах в домах со стационарными электроплитами и/или электроотопительными установками:

- в пределах соцнормы - 1,76 руб./кВт*ч

- сверх соцнормы 2,82

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах:

- в пределах соцнормы - 1,76 руб./кВт*ч

- сверх соцнормы 2,82

Для остальных категорий населения и приравненных к нему категорий потребителей:

- в пределах соцнормы – 2,52 руб./кВт*ч

- сверх соцнормы 4,03

По информации энергетиков, изменения затронули все категории тарифов, в том числе дифференцированные по двум или трем зонам суток.