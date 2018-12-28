Двух беспомощных женщин вывели из горящего дома росгвардейцы Хакасии

СЕГОДНЯ 14:20 2018-12-28T14:20:22+03:00

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В Абакане (Хакасия) группа сотрудников Росгвардии спасла из полыхающего дома двух беспомощных женщин. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Все произошло сегодня, 28 декабря. Патрулируя улицы, прапорщик Иван Нербышев, старшина Анатолий Упоров и младший сержант Алексей Хамович заметили, что пристройка к одному из домов на Карачаковой занялась огнем. Они тут же сообщили о пожаре дежурному, а тот – в МЧС. Оказалось, спасатели уже выехали на место.

Между тем пламя охватило окно второго этажа. Вдруг в окне первого мелькнул чей-то силуэт. «Людей надо эвакуировать немедленно!» - решили вместе с сотрудниками МЧС. И шагнули в горящее здание. Уже потом выяснилось: там задыхались в дыму две пожилые женщины 88-ми и 92-х лет. Сами они вряд ли бы выбрались. Погорельцев отвели на безопасное расстояние. А тем временем спасатели ликвидировали пожар.

- Сейчас в регионе установились морозы, комментирует начальник ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» подполковник Александр Говорушенко. – В праздники – с 28 декабря по 8 января - маршруты патрулирования групп задержания приближены к объектам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. В том числе, особое внимание уделяется частному сектору.