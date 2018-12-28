2018-12-28T13:33:11+03:00
Происшествия

В Красноярске женщина на Mitsubishi сбила школьницу и скрылась с места ДТП

Теперь ей грозит арест или лишение прав
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске женщина на Mitsubishi сбила школьницу и скрылась с места ДТП.В Красноярске женщина на Mitsubishi сбила школьницу и скрылась с места ДТП.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске женщина на Mitsubishi сбила 13-летнюю школьницу и уехала с места аварии. Об этом случае рассказали сотрудники полка ДПС.

Все случилось на улице Урванцева в Советском районе. После наезда водитель не вызвала «скорую» и дорожных инспекторов. Между тем девочка получила ушибы и ссадины.

Через несколько дней полицейские вышли на след водителя. Они выяснили: за рулем в тот день была 35-летняя женщина. Она призналась: покинула место аварии, потому что растерялась, не знала, что делать.

- Теперь ей грозит административный арест на 15 суток или лишение прав на срок от года до полутора, - говорят инспекторы. – Меру выберет суд. Напоминаем: если в ДТП пострадал человек, водитель обязан оказать первую помощь – позвонить в «скорую» и полицию. Сообщить о случившимся в ГИБДД также необходимо. Даже если пострадавший ушел или говорит, что у него нет претензий.

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