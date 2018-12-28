2018-12-28T13:30:00+03:00
Дом. Семья

Новогодняя ночь на «Белой ярмарке»

Что ждет гостей на театральной площади в новогоднюю ночь
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Для тех, кто планирует приехать на машине – оптимальная парковка у Коммунального моста, от нее ведет тоннель к Театральной площадиДля тех, кто планирует приехать на машине – оптимальная парковка у Коммунального моста, от нее ведет тоннель к Театральной площадиФото: Мария ЛЕНЦ
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Особенно встретить Новый 2019 год можно встретить на главной площади Красноярска! На театральной площади с 23:00 до 02:00 будет празднование в рамках «Белой ярмарки». Гостей ждут ледяные горки, карусели, много подарков и вкусные угощения. Замечательная возможность почувствовать приход Нового года вместе со всеми горожанами!

В 23:30 — сбор гостей около главной сцены «Белой ярмарки», на экране будет транслироваться поздравление президента.

В 00:00 — обратный отсчёт до Нового года и фейерверк.

С 23:30 и до 01:00 – выступление вокальный кавер-дуэт ROMA NOVA.

С 01:00 до 02:00 — ведущий Стас Орлов проведет липсинк-шоу.

Чтобы всем было комфортно и тепло всю ночь, будут работать теплые туалеты и уличные камины, полиция и скорая помощь.

Для тех, кто планирует приехать на машине – оптимальная парковка у Коммунального моста, от нее ведет тоннель к Театральной площади. Так же не забывайте, что в новогоднюю ночь будут работать автобусы.

«Белая ярмарка» продлится до 13 января. Организаторы медиагруппа «Прима»и Администрация Центрального района.

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