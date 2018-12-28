2018-12-28T12:47:09+03:00
Происшествия

Нефтебазу и шашлычку в Красноярске закрыли за опасные выбросы

Работа приостановлена временно
Ася ЖУКОВА
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На фото - передвижная экологическая лаборатория.На фото - передвижная экологическая лаборатория.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске закрыли нефтебазу и кафе за выбросы токсичных вещество. Об этом сообщили в министерстве экологии края.

Горожане не раз жаловались на работу этих предприятий. Поэтому специалисты ведомства провели проверку. И вот что она выявила: нефтебаза на Норильской,18 в Октябрьском районе загрязняла воздух альфа-метилстирола и кумолом. Последнее вещество считается канцерогеном, токсичным для печени. Кумин способен вызывать головокружение и ухудшение самочувствия, даже оказывать наркотический эффект. Понятно, что разрешения на выбросы у организации не было.

Подобное же нарушение обнаружила передвижная эколаборатория на улице Партизана Железняка в Советском районе. У расположенного здесь кафе-шашлычной нашли выбросы оксида, диоксида серы и других опасных веществ. И тоже - никакого разрешения.

Так что сейчас работа обоих предприятий приостановлена.

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