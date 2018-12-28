2018-12-28T12:10:08+03:00
Спорт

Новая партия билетов на Универсиаду поступит в продажу в Красноярске

Уже завтра
Ася ЖУКОВА
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Новая партия билетов на Универсиаду поступит в продажу в Красноярске.Новая партия билетов на Универсиаду поступит в продажу в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новую партию билетов на Универсиаду начнут продавать в Красноярске уже завтра, 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции Игр.

Итак, в продажу поступят 35 тысяч билетов – на хоккей, фигурное катание, горнолыжный спорт, биатлон… Купить их можно будет на официальном сайте Универсиады, в Билетном центре студенческих Игр (Мира,2Б). Он работает с 11 до 22 часов без обеда и выходных. А также в официальных кассах в торговых центрах «Планета», «Июнь», «КомсоМОЛЛ» и «Красноярье».

Есть еще один способ – в кассах Красноярска, чьи адреса опубликованы на сайте Игр в разделе «Пункты продажи». Цена вопроса от 100 до 1000 рублей. Все зависит от популярности вида спорта, расположения мест и категории соревнований. Больше информации можно получить по телефону билетного оператора 8-800-707-06-19.

Напомним, электронные билеты на Универсиаду можно было приобрести на сайте со 2 марта 2018 года. А билеты на фирменных бланках - с 25 августа. Кстати, зрители уже купили больше 66 тысяч билетов.

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