Лучшим спортсменом-2018 в Красноярском крае признан Никита Трегубов

СЕГОДНЯ 07:58 2018-12-28T07:58:26+03:00

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Лучшим спортсменом 2018 года в Красноярском крае назвали Никиту Трегубова. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта.

Недавно подвели итоги смотров-конкурсов «Лучший спортсмен, тренер, меценат, судья, ветеран спорта и лучшая федерация-2018». И в главной номинации победил Никита Трегубов, серебряный призер Олимпийских игр по скелетону в Пхенчхане.

Кроме того, в десятку вошли Алена Заварзина (призер этапов Кубка мира по сноуборду), Екатерина Батурина, Владислав Антонов и Александр Денисьев (призеры этапов Кубка мира по санному спорту), Андрей Мельниченко (победитель международных соревнований по лыжным гонкам), Адам Курак, чемпион Европы по греко-римской борьбе, Арина Опенышева, победительница и призер чемпионата Европы по плаванию, Полина Мухгалеева, бронзовый призер чемпионата мира по гребному слалому и бобслеист Максим Андрианов.

А лучшим тренером стал Анатолий Челышев (скелетон), подготовивший Никиту к Олимпиаде. Поздравляем!