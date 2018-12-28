2018-12-28T07:29:13+03:00
Общество

Грузовик-свинью заметили в Красноярске накануне Нового года

Символ наступающего 2019-го колесит по городу который день
Ася ЖУКОВА
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Грузовик-свинью заметили в Красноярске накануне Нового года. Фото: Фейсбук, Моника ДЮСУШЕ.Грузовик-свинью заметили в Красноярске накануне Нового года. Фото: Фейсбук, Моника ДЮСУШЕ.
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Грузовик в маске свиньи появился в Красноярске в преддверии Нового года. Так решили встретить праздники местные цементники. На фото, выложенных в соцсетях, огромная машина превратилась в символ наступающего года. На нее нацепили маску с пятачком, прикрепили уши.

- Только выглядит «свинка» на колесах не очень весело, - комментируют в соцсетях. – А, скорее, немного грозно. Вон у нее какие бровищи!

К слову, трендом этой зимы стало наряжать машины и самим наряжаться в новогодних персонажей. Недавно по городу прокатился КАМАЗ в костюме Деда Мороза. С искусственной бородой на капоте и шапкой на кабине.

Коммунальщики же «заставили» Дедушку чистить улицы на снегоуборочной машине. А промышленный альпинист- Санта Клаус вскарабкался на главную городскую елку, чтобы ее украсить. На высоте почти в 50 метров!

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