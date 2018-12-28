2018-12-28T06:58:54+03:00
Общество

Присвоившая 3 млн сотрудница банка отделалась условным сроком

Деньги женщина тратила на себя
Ася ЖУКОВА
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Присвоившая 3 млн сотрудница банка отделалась условным сроком.Присвоившая 3 млн сотрудница банка отделалась условным сроком.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сотрудница банка, похитившая три миллиона рублей, пошла под суд в Красноярском крае. Правда, срок получила условный, рассказали в ОМВД России по Норильску.

Почти полтора года (с мая 2015-го по сентябрь 2016-го) 30-летняя женщина «уводила» деньги клиентов. Для нее это было несложно: используя доступ к программам, оформляла фиктивные расходные операции. В итоге сумма ущерба составила больше 3,35 миллионов рублей.

Однако вскоре на след подозреваемой вышли полицейские. На женщину завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» (160, часть 3). Максимальное наказание по ней – шесть лет лишения свободы.

Между тем приговор оказался лояльным: похитительнице денег клиентов дали четыре года условно. Причем приговор уже вступил в законную силу.

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