Приме красноярского оперного театра присвоено звание профессора

СЕГОДНЯ 06:27 2018-12-28T06:27:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Солистке красноярского театра оперы и балета Вере Барановой присвоили звание профессора. Хорошей новостью поделились в пресс-службе учреждения.

Вера Баранова служит в оперном 25 лет. За это время она исполнила больше 40 партий – в том числе на сценах многих стран - Нидерландов, Швейцарии, Англии, Франции, Финляндии, США, Аргентины, Монголии, Сербии… Ее не раз отмечали самыми престижными наградами.

Вера Баранова не только певица, но еще и успешный педагог. Вот уже 12 лет она преподает в институте искусств, ее выпускники работают в театрах по всей России. Среди них - солистка Мариинского театра Кристина Алиева, дипломант международного конкурса Юлия Перетокина и другие.

- Они талантливы и востребованы, - отмечает Вера Баранова. – Трудятся во многих театрах страны. Конечно, для меня очень приятно заниматься с ними. И очень почетно получить ученое звание профессора.