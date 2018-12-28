2018-12-28T05:48:34+03:00
Общество

Уличные объявления о поиске суррогатных матерей шокировали красноярцев

Они появились на стендах у дорог и на подъездах
Ася ЖУКОВА
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Уличные объявления о поиске суррогатных матерей шокировали красноярцев. Фото: ТВК.Уличные объявления о поиске суррогатных матерей шокировали красноярцев. Фото: ТВК.
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Срочно требуются суррогатные мамы. Такие объявления недавно появились на улицах Красноярска. Одни – на стендах у дорог (на улицах Перенсона и Калинина). А на Карамзина – прямо у подъездов.

- Помогите обрести счастье! Требования – от 20 до 34 лет, наличие от одного и более собственных детей, - говорится в объявлениях.

Гонорар предлагают солидный – от 700 тысяч рублей. Понятно, реакция горожан оказалась неоднозначной. «Пропечатали» уж слишком интимную тему.

Впрочем, в агентстве по подбору суррогатных матерей, разместившем плакаты, ничего стыдного в происходящем не усматривают. Спрос высок, семей, у которых не получается завести детей самостоятельно, много, пояснили сотрудники нашим коллегам с ТВК. Конечно, для края такое еще в диковинку.

Между тем врачи предупреждают: не все так просто. По закону, воспользоваться услугами суррогатной матери можно только при определенных медицинских показаниях. Да и для тех, кто хочет на этом заработать, есть вполне реальные риски. Так что на легкие деньги рассчитывать не стоит.

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