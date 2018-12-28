Ipsum вынесло под фуру на трассе в Красноярском крае: погибли двое
На трассе Р-257 в Красноярском крае Toyota Ipsum столкнулась с грузовиком Scania. Водитель и пассажир иномарки погибли на месте.
- Все случилось в 14:20 26 декабря, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по краю. – На 118-м километре трассы. По предварительной информации, автомобиль Toyota Ipsum допустил наезд на препятствие, отбойник. А потом врезался в грузовик. Погибли двое: водитель 1971 года рождения и пассажир – 1998-го. Подробности случившегося выясняют дорожные инспекторы.
Вот что пишут в соцсетях:
- Не люблю я эту дорогу, зимой особенно.
- Опять Балахтинская трасса выдала свой «урожай».
- Scania там не ехала, на аварийке стояла.
- Жесть. Перед Новым годом, соболезнования близким. У меня муж каждые выходные по этой трассе ездит. Как на иголках вся.
- Там погиб мой брат, совсем молодой. Дай бог вам безопасных дорог.