2018-12-28T04:36:13+03:00
Общество

Красноярские перевозчики подтвердили отмену скидок по картам с 1 января

Написали письмо губернатору с просьбой вмешаться в ситуацию
Ася ЖУКОВА
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Красноярские перевозчики подтвердили отмену скидок по картам с 1 января.Красноярские перевозчики подтвердили отмену скидок по картам с 1 января.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Перевозчики Красноярска вновь заговорили об отмене скидок по картам с 1 января. Напомним, ситуация обострилась к концу текущего года.

По словам представителей автотранспортных предприятий, рост стоимости топлива и повышение налогов делает их работу нерентабельной. Сохранять автобусы в приличном состоянии и покрывать свои расходы стало проблематичным.

Они вызвали на диалог сотрудников минтранса края – обсудить скидки по картам. Однако реакции пока нет, сообщил на «7 канал» со ссылкой на перевозчиков. Говорят: другого выхода, кроме, как отмены скидок с 1 января, не видят. Пришлось направить коллективное письмо главе региона Александру Уссу – с просьбой разобраться в ситуации.

- Если такое положение сохранится в последние рабочие дни 2018-го, то с нового года возможности возить по транспортной карте у нас не будет, - рассказал «7 каналу» руководитель автопредприятия Дмитрий Багаев.

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