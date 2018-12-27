2018-12-27T18:09:19+03:00
Общество

Максим Виторган против Ксении Собчак: делят сына и квартиру

Похоже, жилье для него в приоритете
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Максим Виторган против Ксении Собчак: детям сына и квартиру. Фото: "Экспресс-газета"Максим Виторган против Ксении Собчак: детям сына и квартиру. Фото: "Экспресс-газета"
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Максим Виторган и Ксения Собчак расстаются. Кто бы мог подумать. Хотя опытные люди предсказывали этот час с первой минуты из знакомства. Как ни старалась Ксения сделать из избранника что-то похожее на светского льва, под стать себе, львице, ничего не получилось. Так что социальный эксперимент провалился, пишет «Экспресс-газета».

Развод маячит уже не на горизонте, он совсем близко, и без пяти минут бывшие супруги задумались о том, как будут делить совместное имущество. Когда-то Ксения Собчак пообещала отдать Виторгану в случае развода квартиру. И когда пришел этот час, от своих слов она, похоже, отказываться не собирается.

Но остается открытым вопрос: с кем останется их сын? С матерью и бабушкой (что логично предположить, ведь российские законы отдают предпочтение матери)? Или все-таки с отцом, у которого от первого брака уже есть двое детей. Хотя вряд ли Виторган будет за него бороться. Так что дело, можно сказать, без пяти минут улажено: сын – маме, квартира – папе. Останется только мирно развестись, поставить в паспорте печать и продолжать жить дальше.

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