2018-12-27T17:07:16+03:00
Звезды

Стала известна дата проведения XVI фестиваля «МИР Сибири» в Шушенском

Заявки от конкурсантов начнут принимать в январе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Стала известна дата проведения XVI фестиваля «МИР Сибири» в ШушенскомСтала известна дата проведения XVI фестиваля «МИР Сибири» в ШушенскомФото: Мария ЛЕНЦ
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Организаторы озвучили дату проведения XVI фестиваля «МИР Сибири» в Шушенском. Итак, записывайте и запоминайте: с 12 по 14 июля 2019 года. Уже определены и составы Экспертного совета фестиваля и жюри конкурсов.

Прием заявок на участие в конкурсах стартует с 15 января 2019 года. Напомним, что это два традиционных конкурса: на присуждение этномузыкальной премии «МИРА» и мастеровой премии «МИРА»

За полтора десятилетия существования фестиваля он превратился в один из крупнейших мероприятий, посвященных народной культуре, в России. По сути, это олицетворение России в чистом виде: огромное количество различных культурных традиций, собранных вместе, которые, как широкая русская душа, открыты всему новому и неизведанному, сохраняя при этом свою уникальность и идентичность, - рассказывают организаторы.

Фестиваль 2018 года был признан лучшим туристическим событием в номинации «Лучшее событие в области популяризации народных традиций и промыслов» по версии Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018.

Добавим, что в период проведения Зимней универсиады в марте 2019 года в Красноярске пройдет кавер-версия фестиваля.

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