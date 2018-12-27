2018-12-27T15:14:25+03:00
Происшествия

На севере Хакасии мужчина убил друга детства и во всем признался его родным

Во всем виновата водка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На севере Хакасии мужчина убил друга детства и во всем признался его роднымНа севере Хакасии мужчина убил друга детства и во всем признался его роднымФото: Мария ЛЕНЦ
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На севере Хакасии, в Орджоникидзевском районе, трагически завершилась многолетняя дружба двух молодых людей. Они общались с детства, жили неподалеку друг от друга. И, однако же, такой страшный финал.

В пресс-службе хакасского следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали некоторые подробности. Все случилось вечером 25 декабря. Подозреваемый, 28-летний житель Копьево, находился на работе в крестьянско-фермерском хозяйстве, это недалеко о села. К нему приехал друг, привез алкоголь, чтобы отметить праздник. Однако в процессе общения они затронули неприятную друг для друга тему – вспомнили о драке, которая произошла когда-то.

Разгорелась ссора. Гость схватился за нож и нанес товарищу множество ударов в область подбородка, шеи, груди. Пострадавший скончался на месте. Осознав, что он натворил, подозреваемый пришел к родным погибшего и во всем признался. Те вызвали полицию.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Убийство», он задержан.

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