2018-12-27T14:47:46+03:00
Общество

Красноярцев зовут поработать на Универсиаде за неплохую зарплату

Требуются специалисты для обеспечения питания
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцев зовут поработать на Универсиаде за неплохую зарплатуКрасноярцев зовут поработать на Универсиаде за неплохую зарплатуФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцам предлагают поработать на Универсиаде. Служба занятости продолжает подбирать персонал, помогая организаторам Всемирных студенческих игр сформировать команду, которая будет обеспечивать питание гостей и участников спортивного события. Зарплату предлагают очень даже неплохую – от 30 до 40 тысяч рублей, в зависимости от специфики работы.

Центру питания на период с 14 января по 31 марта 2019 года требуются электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари-сантехники, обвальщики мяса, повара, кладовщики, диспетчеры и другие специалисты. При содействии службы занятости уже удалось найти технолога, заведующего складом, менеджера (логиста), заведующих хозяйством, операторов ЭВМ и контролеров.

Требования к кандидатам серьезные – все-таки мероприятие мирового уровня. Однако вполне реальные. Ознакомиться с ними можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края. Либо обраться в отдел занятости населения своего района Красноярска. Там же расскажут и об условиях работы, помогут составить резюме.

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