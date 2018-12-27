Что посмотреть на больших выходных в Доме Кино

СЕГОДНЯ 14:24 2018-12-27T14:24:01+03:00

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«Итальянский weekend»

С 1 по 9 января в Доме кино пройдет традиционный «Итальянский weekend», который объединит лучшие итальянские релизы последних лет.

«Итальянский weekend» — мини-фестиваль самых кассовых итальянских фильмов, которые выходили в прокат в последние два года и уже завоевали любовь российских зрителей. Все картины, яркие и позитивные, подарят зрителям настроение праздника и напомнят, что праздником может стать любой день, — в этом итальянцам нет равных.

Канны – 2018. Короткий метр.

С 3 января Дом кино дарит зрителям показ лучших короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля — 2018. Все представленные фильмы будут показаны в России впервые. Программа представляет собой очень изящную и аппетитную солянку: картины прибыли из разных стран и континентов. В их числе работа китайского режиссёра Вей Шуджуна «На Границе», удостоенная специального приза жюри в рамках Каннского фестиваля—2018. Всего зрители увидят шесть картин. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

A-ONE. ПЕРЕМОТКА. Любимые фильмы на каникулах со 2 по 8 января.

2.01 «Виктория» Себастьяна Шиппера

3.01 «Великая красота» Паоло Соррентино

4.01 любимый многими очаровательный «Город кошек»

5.01 «Унижение» с Аль Пачино

6.01 «Молодость» Паоло Соррентино7.01 «Мой король» с Венсаном Касселем

8.01 «Друзья» Луи Гарреля

Подробнее узнать обо всех фильмах можно на сайте Дома кино.

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