Кадровые перестановки в администрации Красноярска: уволен глава Центрального района – с переводом в Советский

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-27T13:11:40+03:00

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В администрации Красноярска новые кадровые перестановки. Сегодня, 27 декабря, со своего поста был уволен руководитель Центрального района Дмитрий Дмитриев. Причины: перевод на другое место работы – в администрацию Советского района. Правда, пока не уточнили, на какую должность. Вполне возможно, что он займет там кресло руководителя.

Напомним, что месяц назад, 28 ноября, Сергей Еремин подписал приказ об увольнении со своих постов сразу двух чиновников: Игоря Кима, который руководил Октябрьским районом, и Андрея Короткова – из Советского района. Кима 30 ноября сменил Геннадий Гартман. А вот второе место до сих пор оставалось вакантным.

Исполнять обязанности главы Центрального района будет Евгений Трофимов.

На должность руководителя департамента общественной безопасности в порядке перевода принят Андрей Коротков – тот самый экс-глава Советского района. Он сменил на посту Геннадия Гартмана, нынешнего главу Октябрьского района. Такая вот рокировка.