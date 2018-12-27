2018-12-27T11:49:13+03:00
Происшествия

Пирожки с гашишем: на юге Красноярского края полицейские задержали пассажира автобуса

Житель Тувы вез в краевой центр 11 граммов наркотика [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пирожки с гашишем: на юге Красноярского края полицейские задержали пассажира автобуса. Стоп-кадр видео ГИБДДПирожки с гашишем: на юге Красноярского края полицейские задержали пассажира автобуса. Стоп-кадр видео ГИБДД
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На юге Красноярского края, в Ермаковском районе, сотрудники ГИБДД на посту остановили рейсовый автобус, следовавший из Кызыла в Красноярск. Проверяли техническое состояние автобуса и документы пассажиров.

Осматривая салон, госавтоинпекторы обратили внимание на одного из пассажиров. Мужчина нервничал. Решили досмотреть его личные вещи. И в ручной клади обнаружили пакет с домашними пирожками. А в одном из пирожков – странная начинка: вещество растительного происхождения в полиэтиленовом пакете. Экспертиза подтвердила, что это гашиш, весом 11 граммов.

Досмотр проходил по всем правилам, в присутствии понятых. Все снималось на видеокамеры. Мужчина сам признал, что везет с собой наркотик. На него завели уголовное дело по ст.228 УК России «Незаконная приобретение хранение, перевозка наркотических веществ». Даже если он будет настаивать, что вел исключительно для собственного употребления, сути дела это не меняет.

Пирожки с гашишем: на юге Красноярского края полицейские задержали пассажира автобуса.

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