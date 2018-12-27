Жителям Красноярского края полюбился 4G

СЕГОДНЯ 11:41 2018-12-27T11:41:04+03:00

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Мобильные операторы отмечают рост потребления интернет-трафика в сетях 4G и увеличение в сети 4G-смартфонов. Например, с начала 2018 года общий трафик передачи данных в сети компании Tele2 вырос почти вдвое. Практически весь прирост обеспечила технология 4G (LTE).

Компания официально запустила 4G в Красноярском крае в январе этого года, хотя к моменту официального запуска сеть уже работала и была доступна клиентам. При стройке доступ клиентов к каждой новой базовой станции обеспечивался в момент ее запуска.

Сегодня количество красноярцев, живущих в зоне покрытия 4G, превысило 2 миллиона человек. Это более 75% населения края. После официального запуска трафик в 4G рос примерно на 14-15% ежемесячно. Сейчас уже 57% всех данных принимаются и передаются абонентами Tele2 в сети четвертого поколения.

Рост потребления 4G-интернета напрямую связан увеличением числа смартфонов с поддержкой LTE. Красноярцы быстро меняют «трубки» на более современные, это полностью объясняет динамику роста трафика и его перетока в сеть 4G.