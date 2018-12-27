Экс-директор Красноярской филармонии, обвиненная в мошенничестве, получила условный срок

СЕГОДНЯ 11:21 2018-12-27T11:21:03+03:00

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Экс-директор Красноярской филармонии Юлия Кулакова услышала свой приговор. Суд вынес решение – 4,5 года условно. Таким образом, она осталась на свободе, но проведет это время под строгим надзором. Ей запрещено будет заниматься определенными видами деятельности.

Напомним, что Юлию Кулакову признали виновной в мошенничестве. Согласно материалам уголовного дела, летом 2015 года по приказу Кулаковой ее заместитель Станислав Люмас и юрист Максим Бондаренко оформили своего знакомого как частного предпринимателя, который занимался якобы организацией концертов. Только цена на билеты была завышена в 3-4 раза. Эту разницу организаторы и забирали себе. В результате вывели через подставную фирму более 10 миллионов рублей. В ноябре 2017 года Юлия Кулакова пришла с повинной и согласилась сотрудничать со следствием, возместив ущерб.

Добавим, что в начале декабря был вынесен приговор и Станиславу Люмасу, ему дали 3 года условно.