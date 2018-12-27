2018-12-27T10:59:24+03:00
Общество

Красноярцев попросили после новогодней ночи оливье в унитаз не смывать

Сети и без того будут перегружены
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Вот до чего приводит использование сетей водоотведения не по назначению. Фото: "КрасКом"Вот до чего приводит использование сетей водоотведения не по назначению. Фото: "КрасКом"
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Кому Новый год, а кому – дежурство в режиме повышенной готовности. Аварийные бригады «КрасКома» уже прошли инструктаж, проверили оснащение и 31 декабря заступают. Каждый год в этот день по традиции примерно с 12:00 до 23:00 часов отмечается пик водоразбора. И это понятно: в этот день красноярцы готовятся к встрече нового года – моют, моются, кухарничают. И за 5 минут до боя курантов потребление воды стремительно прекращается.

Из-за таких резких скачков потребления питьевой и образования сточной воды возможны гидравлические удары в трубах, поэтому все дежурные будут уделять предельное внимание параметрам работы насосного оборудования.

А через несколько часов после полуночи начинается обратный эффект: резко возрастает нагрузка на сети водоотведения и канализации. К сожалению, зачастую красноярцы используют унитаз вместо мусорного ведра и сбрасывают в него что ни попадя: салаты, котлеты, фрукты – все, что осталось несъеденным на праздничном столе. И в результате получается засор внутридомовой системы водоотведения со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями.

Для информации: телефон Центральной диспетчерской службы «КрасКома» - 211-39-63. Заявки принимаются круглосуточно.

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