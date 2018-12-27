2018-12-27T09:40:06+03:00
Общество

Как в новогоднюю ночь в Красноярске будут ходить автобусы

Горожане смогут без проблем добраться до Татышева
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Как в новогоднюю ночь в Красноярске будут ходить автобусыКак в новогоднюю ночь в Красноярске будут ходить автобусыФото: Мария ЛЕНЦ
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Как в новогоднюю ночь в Красноярске будут ходить автобусы? Жители города озаботились этим еще несколько недель назад. Многие ведь планируют встретить Новый год возле главной городской елки на острове Татышеве. Тем более, что там пройдет большая праздничная программа.

И вот накануне в администрации города озвучили режим работы общественного транспорта. В ночь с 31 декабря на 1 января красноярцы смогут добраться до Татышева из всех районов города и вернуться обратно. 39 автобусов на 14 маршрутах будут ходить в новогоднюю ночь до 4 часов утра.

В новогодние каникулы, с 1 по 8 января, городской общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, будет организовано движение по четырем автобусным маршрутам от храма Рождества Христова и одному маршруту от Свято-Успенского мужского монастыря.

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