Кутались в одеяла и жгли покрышки: по дороге в Красноярск 48 узбеков едва не замерзли в лютый мороз

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-27T10:55:08+03:00

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По дороге в Красноярск едва не замерзли 48 граждан Узбекистана. Причем среди них были женщины и дети. Они ехали в автобусе международным рейсом и уже проделали значительную часть пути, как столкнулись с непреодолимым препятствием – с морозами. На территории Кемеровской области автобус сломался: топливо перемерзло, двигатель заглох. Температура воздуха в салоне быстро сровнялась с той, что снаружи. Одним словом, беда да и только.

Кемеровские госавтоинспекторы обнаружили иностранцев, когда они жгли покрышки, чтобы согреться. Вокруг ведь ни леса, ни деревеньки, дров не найдешь. Два водителя пытались что-то предпринять, но запустить двигатель у них не получалось. Сибиряки мимо чужой беды не пройдут. Дорожные полицейские вызвали из ближайшего автотранспортного предприятия автобус, на котором иностранцы добрались до автовокзала. А оттуда уже отправились в Красноярск. Сломавшийся автобус «Камазом» отбуксировали в теплый бокс на ремонт.