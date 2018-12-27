СЕГОДНЯ 08:47 2018-12-27T08:47:48+03:00

В Сосновоборске инструкторы автошколы попались на мошенничестве и «черной кассе» Фото: Мария ЛЕНЦ

Они заставляли переплачивать курсантов по 8 – 10 тысяч

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В Сосновоборске сотрудники автошколы попались на мошенничестве и «черной кассе». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. На владельца и инструкторов автошколы возбудили уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Было установлено, что руководитель автошколы дал прямое указание своим сотрудникам: называть курсантам завышенную стоимость обучения. А в договорах указывать фальшивую смету расходов на обучение. В результате курсанты переплачивали на 8 – 10 тысяч больше, чем положено.

Однако что-то для автошколы пошло не так. Об обмане стало известно. Граждане, которые обучались в ней, один за другим пришли в полицию и написали заявление. И уже выявили 9 фактов обмана клиентов. Предварительная сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела идет полным ходом, работники автошколы дают показания, им ведь грозит до 6 лет лишения свободы.