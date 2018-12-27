В Красноярске на Октябрьском мосту вспыхнула иномарка.

СЕГОДНЯ 08:22 2018-12-27T08:22:53+03:00

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Сегодня утром, 27 декабря, примерно в 8 часов, на Октябрьском мосту вспыхнул автомобиль. Случилось это рядом с автобусной остановкой, как ехать с левого берега на правый. Очевидцы разместили видео в паблике «ЧП-Красноярск». На нем видно, как автомобиль (предварительно называют, что это был «Ниссан Марч») пылает так, что близко страшно подойти.

Очевидцы сообщаю, что когда водитель заметил огонь, он попытался справиться с проблемой при помощи огнетушителя, но не получилось. Проезжавшие мимо автомобилисты останавливались и также пытались помочь. Однако иномарка выгорела полностью за считанные минуты. Пожарным, которые прибыли на место, пришлось тушить то, что осталось от машины.

Причины возгорания неизвестны, однако пользователи соцсетей предполагают, что подвело автоодеяло. Можно только посочувствовать автовладельцу, который в тридцатиградусный мороз превратился в пешехода.