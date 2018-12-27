2018-12-27T08:03:32+03:00
Общество

Красноярских коллекторов за наглость наказали на 1,5 миллиона рублей

Всего за год на действие коллекторов поступило более тысячи жалоб
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярских коллекторов за угрозы и вымогательство наказали на 1,5 миллиона рублейКрасноярских коллекторов за угрозы и вымогательство наказали на 1,5 миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярских коллекторов в 2018 году оштрафовали на сумму более 1,5 миллионов рублей. Такие цифры приводят краевые судебные приставы. А всего в ФССП края за год поступило и рассмотрено более 1050 обращений граждан о неправомерных действиях со стороны коллекторских организаций.

О методах, которыми пользуются коллекторы, известно всем. Доходит до того, что они напрямую угрожают гражданам, психологически давят не только на самих должников, но и на их родных, друзей и соседей.

Вот один из примеров: жительница краевого центра не смогла вовремя рассчитаться с организацией «Быстроденьги-ФК». За это в полной мере она и ее знакомые испытали психологический прессинг – коллекторы грозились покалечить их. Коллекторскую фирму за недозволенные приемы в работе суд оштрафовал на 60 тысяч рублей.

Для того, чтобы защищать интересы граждан, у судебных приставов есть широкие полномочия. В том числе отслеживать количество и частоту звонков коллекторов. Один из сотовых операторов отказался выдать такую информацию и был оштрафован. Кстати, штраф за это может составлять от 50 до 100 тысяч рублей.

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