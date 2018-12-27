В Красноярске заведующую женской консультации будут судить за взятку и подлог

СЕГОДНЯ 07:10 2018-12-27T07:10:45+03:00

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В Красноярске заведующую женской консультации, точнее уже бывшую заведующую, родильного дома №2 обвиняют по двум статьям: за служебный подлог и получение взятки. В краевом следственном комитете «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что расследование уголовного дела уже завершено, с обвинительным заключением оно направлено в суд.

По версии следствия 27 октября 2017 года обвиняемая находилась в своем кабинете, занималась рабочими делами, когда к ней вошла женщина. Она предложила врачу 15 тысяч рублей в обмен на больничный лист. При этом никакого медицинского осмотра женщина проходить не собиралась – она не скрывала, что здорова, но больничный был нужен ей на 10 дней.

Обвиняемая деньги взяла и листок нетрудоспособности на пациентку оформила. Однако своей вины после так и не признала. По-прежнему настаивает, что к незаконным действиям не причастна.