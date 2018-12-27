2018-12-27T06:52:46+03:00
Общество

В красноярском зоопарке «Роев ручей» белым медведям выдали праздничное угощение

Причем не просто положили на поднос, а предложили немного потрудиться [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В красноярском зоопарке «Роев ручей» белым медведям выдали праздничное угощение. Фото парка флоры и фауны "Роев ручей"В красноярском зоопарке «Роев ручей» белым медведям выдали праздничное угощение. Фото парка флоры и фауны "Роев ручей"
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В красноярском парке флоры и фауны зоопарке «Роев ручей» никогда не скучно. А накануне Нового года сотрудники зоопарка постоянно устраивают своим питомцам различные сюрпризы. Удовольствие от этого получают не только животные, но и посетители, которые наблюдают за их реакцией.

Для любимцев публики белых медведей Феликса и Авроры приготовили на этот раз фрукты, овощи и мясо. А чтобы мишкам было интересно, для одного из них угощение поместили в пластиковый контейнер, а для другого припрятали за игрушками. Медведи с их тонким обонянием угощение учуяли еще издалека и облизывались. Наконец, дверь открылась и они вошли в прогулочный вольер. Аврора сразу же направилась к контейнеру, достала из него куски мяса и попыталась лапами достать овощи. А Феликс отправился на поиски своего праздничного блюда.

Добавим, что ролик был загружен в группу зоопарка ВКонтакте накануне в 23 часа и к утру набрал более 17 тысяч просмотров.

В красноярском зоопарке «Роев ручей» белым медведям выдали праздничное угощение.В преддверии Нового года угощаем белых медведей

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