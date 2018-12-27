В Красноярске крупную торговую сеть оштрафовали на крупную сумму за... неуплату штрафов

СЕГОДНЯ 06:00 2018-12-27T06:00:08+03:00

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В Красноярске крупную сеть магазинов «Планета одежды и обуви» оштрафовали на крупную сумму – 230 тысяч рублей. За то, что вовремя не оплатили ранее наложенные штрафы. Штраф за штраф, как говорится. В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что пришлось обратиться в мировой суд Новосибирска (там зарегистрировано ООО «ЭкономМаркет», которому и принадлежит торговая сеть).

Ранее в магазинах сети проводилась плановая проверка, при которой были выявлены нарушения прав потребителя. Сумма штрафов вытянула на 115 тысяч рублей. Оплатить их нужно было в срок не позднее 60 дней со дня вступления в силу документа. Однако руководство торговой сети этого не сделали. Тем самым заставили Роспотребнадзор обратиться в судебную инстанцию. Таким образом, к первому наказанию, а его никто не отменял, добавляется и второе.