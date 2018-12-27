2018-12-27T05:05:26+03:00
Общество

Красноярцам рассказали, как выбирать новогоднюю пиротехнику

Главное – не покупать с рук у сомнительных продавцов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам рассказали, как выбирать новогоднюю пиротехникуКрасноярцам рассказали, как выбирать новогоднюю пиротехникуФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты краевого управления Роспоребназора рассказали красноярцам, как правильно выбирать пиротехнику, чтобы не испортить себе Новый год. Есть определенные требования, они совсем не сложные. Но выполнение этих требований – залог вашей безопасности, предупреждают специалисты.

Пару десятков лет назад представления о пиротехники ограничивались бенгальскими огнями и хлопушками. Сегодня в продаже можно найти всевозможный арсенал петард, ракет и салютов. Главное при покупке – не столкнуться с подделками. Правило номер один – приобретайте пиротехнику в специализированных магазинах или у продавцов, которые готовы предоставить вам документы, подтверждающие их подлинность. Ни в коем случае не покупайте у случайных продавцов на улице.

К каждому пиротехническому изделию должна быть приложена инструкция по применению. Текст инструкции по применению должен содержать:

- ограничения по условиям обращения, применения и по возрасту;

- способы безопасной подготовки, запуска;

- меры по предотвращению загорания пиротехнических изделий и пожаров от них;

- срок годности или гарантийный срок, дату изготовления;

- предупреждения об опасности пиротехнических изделий и др.

Розничная торговля пиротехническими изделиями осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах.

Будьте внимательны при покупке и использовании пиротехники! И самое главное - нельзя брать в руки маленьким детям ни один из фейерверков!

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