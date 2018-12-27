Красноярцам рассказали, как выбирать новогоднюю пиротехнику
Специалисты краевого управления Роспоребназора рассказали красноярцам, как правильно выбирать пиротехнику, чтобы не испортить себе Новый год. Есть определенные требования, они совсем не сложные. Но выполнение этих требований – залог вашей безопасности, предупреждают специалисты.
Пару десятков лет назад представления о пиротехники ограничивались бенгальскими огнями и хлопушками. Сегодня в продаже можно найти всевозможный арсенал петард, ракет и салютов. Главное при покупке – не столкнуться с подделками. Правило номер один – приобретайте пиротехнику в специализированных магазинах или у продавцов, которые готовы предоставить вам документы, подтверждающие их подлинность. Ни в коем случае не покупайте у случайных продавцов на улице.
К каждому пиротехническому изделию должна быть приложена инструкция по применению. Текст инструкции по применению должен содержать:
- ограничения по условиям обращения, применения и по возрасту;
- способы безопасной подготовки, запуска;
- меры по предотвращению загорания пиротехнических изделий и пожаров от них;
- срок годности или гарантийный срок, дату изготовления;
- предупреждения об опасности пиротехнических изделий и др.
Розничная торговля пиротехническими изделиями осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах.
Будьте внимательны при покупке и использовании пиротехники! И самое главное - нельзя брать в руки маленьким детям ни один из фейерверков!