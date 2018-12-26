2018-12-26T19:02:55+03:00
Происшествия

«Разбудила, а сама не выбралась»: в Красноярске кошка спасла спящего хозяина от пожара

Если бы не она, мужчина мог задохнуться в дыму
Ася ЖУКОВА
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Снимка погибшей при спасении хозяина кошки у мужчины не сохранилось. На фото - другое животное.Снимка погибшей при спасении хозяина кошки у мужчины не сохранилось. На фото - другое животное.Фото: Ася ЖУКОВА
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В Красноярске кошка спасла хозяина при пожаре ценой своей жизни. Об этой истории рассказали в официальной группе телеканала ТВК «ВКонтакте».

- Все случилось 24 декабря в 9 часов утра на Аэровокзальной, 3Б, - рассказал внук мужчины. – В доме деда загорелся подвал. В его квартиру пошел едкий дым.

Пожилой мужчина спал. Но его кошка – «любимица, друг и просто родная душа» - почувствовала неприятный запах. И стала будить хозяина. Когда тот проснулся, понял: беда. Однако собирался очень медленно – недавно перенес инсульт. К тому же квартиру затянуло дымом, ничего не было видно. Отыскать кошку так и не сумел.

Вскоре подъехали пожарные, всех вывели, обратно никого не пускали. Чтобы не надышаться гарью, людям два часа пришлось простоять на морозе.

- Когда дед вернулся домой, было уже поздно, - заканчивает рассказ внук. – Кошка уже умерла. Теперь каждая квартира нуждается в ремонте, а мой дед остался без друга. Мы так и не знаем, из-за чего произошел пожар, но это очень страшно... Ведь если бы кошка его не разбудила, история стала бы ещё страшнее.

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