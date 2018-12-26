2018-12-26T17:06:54+03:00
Общество

Схема движения в Красноярске меняется из-за елок

Где будут перекрытия?
Ася ЖУКОВА
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Схема движения в Красноярске меняется из-за елок.Схема движения в Красноярске меняется из-за елок.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске из-за открытия новогодних елок и запуска ледовых городков будет изменена схема дорожного движения. С четверга, 27 декабря, причем сразу в двух районах, пояснили в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

В Свердловском собираются перекрывать улицу Ключевскую на повороте с улицей Свердловской. На участке у дома №101 по Свердловской и в районе дома №93 по Ключевской. Там открывается елка у сквера Универсиады.

27 декабря с 16.00 ограничат движение в Советском районе. На улице Николаева – участке от проспекта Металлургов до улицы Устиновича.

Еще одно ограничение ожидается на улице Терешковой (от улицы Устиновича до дома №8 по улице Терешковой). В находящемся неподалеку сквере Космонавтов также запланированы праздничные мероприятия.

Кроме того, в Дивногорске с 28 декабря по 7 января закроют въезд на площадь у «Энергетика». На ней откроется елка и ледовый городок.

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