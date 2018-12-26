2018-12-26T12:57:02+03:00
Общество

Красноярских заключенных учат на звонарей

Они осваивают разные техники
Ася ЖУКОВА
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Красноярских заключенных учат на звонарей. Фото: пресс-служба ГУФСИН.Красноярских заключенных учат на звонарей. Фото: пресс-служба ГУФСИН.
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Заключенных одной из красноярских колоний-поселения обучают звонарному делу. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, осужденные осваивают самые разные техники – благовест, набат, малиновый звон.

Овладевают церковной профессией под руководством профессионала, обучавшегося в митрополии. Кстати, звонницу построили сами осужденные в прошлом году. Она располагается неподалеку от часовни. Колокола здесь особенные, подчеркнул наставник звонарей Андрей Попов:

- Первые работы ярославских мастеров, появившиеся в нашем городе. Очень понравились Владыке Пантелеимону. У них редкий тембр, бархатный, красивый звук.

Учиться, конечно, непросто. Сейчас науку осваивают пятеро, среди них даже девушка. По словам учеников, они надеются, что после освобождения устроятся именно звонарями. Ведь это профессия – штучная.

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