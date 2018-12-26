СЕГОДНЯ 12:31 2018-12-26T12:31:33+03:00

Новогоднюю елку вернули на площадь Свердлова в Красноярске спустя почти 10 лет. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

И здесь она живая, не искусственная

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Новогодняя елка появилась на площади Свердлова в Красноярске спустя почти 10-ти лет перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Елка живая, игрушками и гирляндами украсили одно из растущих перед районной администрацией деревьев. Кстати, по просьбе местных жителей.

Торжественное открытие прошло сегодня, 26 декабря. Несмотря на мороз, на него собрались сотни человек. Катались с горок и участвовали в конкурсах. Завершился праздник ярким фейерверком.

- Я рад тому, что новогодняя ёлка вернулась сюда, на место, где ее очень ждали, - отметил глава Свердловского района Игорь Титенков. - Напомню, что 27 декабря мы открываем ёлку в сквере Универсиады, который был благоустроен в этом году в рамках программы «Комфортная городская среда», а 28 декабря - в сквере Паниковский. Празднования начинаются в 18.00.