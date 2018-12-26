2018-12-26T11:59:10+03:00
Общество

Истребители МиГ-31 подняли по тревоге в Красноярском крае

… для перехвата – учебного
Ася ЖУКОВА
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Истребители МиГ-31 подняли по тревоге в Красноярском крае.Истребители МиГ-31 подняли по тревоге в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сверхзвуковые истребители взмыли в небо по тревоге в Канске Красноярского края. Задачи по перехвату и сопровождению «борта», нарушившего воздушное пространство России, были выполнены, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. В процессе задействовали два современных истребителя-перехватчика. К слову, тревога оказалась учебной, нарушитель - условным.

- По плану воздушных учений, цель была обнаружена и установлена наземными радиотехническими средствами ПВО. Экипажи подняли по тревоге для перехвата условного нарушителя. Летчики задачи по перехвату и сопровождению отработали, - значится в сообщении Центрального военного округа.

Далее провели несколько элементов, чтобы принудить нарушителя к посадке. Напомним, истребители могут сопровождать в воздухе до десяти воздушных целей в одно и то же время. Радиус его поражения – 280 километров.

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