СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-26T10:37:32+03:00

«Уехал своим ходом»: Nissan повис на отбойнике после ДТП в Красноярске. Фото: ЧП - Красноярск.

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В Октябрьском районе Красноярска Nissan повис на бетонном разделителе после аварии с «тезкой». Об этом сообщили в соцсетях.

Как пояснили в пресс-службе УГИБДД, ДТП случилось в ночь на 26 декабря. Nissan Sunny двигался по Высотной в сторону Годенко. Выехал на перекресток с проспектом Свободный. И там столкнулся с другим Nissan, летевшим по направлению к улице Курчатова. От удара первый Nissan вынесло на отбойник. Машина повисла на нем задними колесами.

- Никто из участников ДТП не пострадал, - рассказали в УГИБДД.

По словам свидетелей, Sunny ехал на зеленый. А второй участник ДТП – на красный. Впрочем, выяснить, кто из водителей виновен в случившемся, предстоит полицейским.

- Кстати, того, что висит на заборе, сами сняли, уехал своим ходом, - добавляют в соцсетях.