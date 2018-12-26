Подметающего улицы Деда Мороза заметили в Красноярске

СЕГОДНЯ 10:12 2018-12-26T10:12:46+03:00

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Убирающий улицы Дед Мороз попал на камеру в Красноярске. Снимками поделились в официальном паблике мэрии в соцсетях. На них видно: новогодний Дедушка лично управляет современной подметальной машиной.

- Так праздничное настроение решили создать сотрудники муниципального предприятия «ДРСП Левобережное», - поясняют в группе. – А заметите на улице подметающих Бабок Ежек, не удивляйтесь!

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В Красноярске по улицам катается снегоуборочный Дед Мороз на «Камазе»

В Красноярске по улицам города ездит Дед Мороз на снегоуборочном «Камазе». Или, точнее, снегоуборочный «Камаз» в наряде Деда Мороза. У спецгрузовика впереди, под стеклом кабины водителя, прикреплена борона, на крыше кабины – красная шапка. И сам он весь сияет и светится иллюминацией. А из кабины доносится новогодняя музыка.

Увидите такого – не удивляйтесь и не пугайтесь. Это работники красноярского спецавтотранспортного предприятия решили внести свою лепту в предпрахдничную атмосферу и поднять жителям города новогоднее настроение. Встретить нарядный «Камаз» можно будет каждый вечер, начиная с 21 часа, на центральных улицах города, сообщили в МП «САТП». (Подробности).