2018-12-26T09:52:45+03:00
Общество

Два КАМАЗа монеточек! Красноярцы обменяли 9 млн рублей мелочью на деньги Универсиады

Говорят, это рекорд
Ася ЖУКОВА
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Два КАМАЗа монеточек! Фото: Андрей БОЧАРОВ.Два КАМАЗа монеточек! Фото: Андрей БОЧАРОВ.
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Два КАМАЗа монеточек сдали жители Красноярска, чтобы обменять на деньги Универсиады. Штурмовавшие банки горожане установили рекорд – 9,2 миллиона рублей, весом в 13 тонн.

Их упаковали в 2154 мешка, чтобы перевезти на двух грузовиках, сообщили представители Банка России. Чаще всего несли менять 10-копеечные монеты. Их оказалось 676 тысяч штук. Второе место – у рублевых, 639 тысяч. Третье держат 10-рублевые, их оказалось 589 тысяч. Взамен красноярцы получали памятные монеты с символикой Всемирной зимней Универсиады или бумажные купюры. На усмотрение сдававшего.

Отметим, такие акции организуют, чтобы вернуть в оборот скопившиеся деньги. И, соответственно, сэкономить на выпуске новых монет. По словам управляющего красноярским отделением Банка России Сергея Журавлева, люди проявляют к акции все больший интерес. Тем более что в нынешнем году стимулом для них стали монеты Универсиады.

В нынешнем году стимул - деньги Универсиады. Фото: Андрей БОЧАРОВ.

В нынешнем году стимул - деньги Универсиады. Фото: Андрей БОЧАРОВ.

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