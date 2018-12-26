2018-12-26T09:24:36+03:00
Общество

Главная елка Красноярска откроется сегодня ярким фейерверком

Рассказываем, когда будет шоу
Ася ЖУКОВА
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Главная елка Красноярска откроется сегодня ярким фейерверком.Главная елка Красноярска откроется сегодня ярким фейерверком.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Открытие главной елки Красноярска завершится красочным фейерверком. И все это сегодня, 26 декабря, на острове Татышев, рассказали в пресс-службе мэрии.

Развлекательная программа стартует еще с 16.30. А спустя полтора часа, в 18.00 состоится официальное открытие самой большой елки в стране. Вместе с макушкой ее высота 57 метров! Мэр Сергей Еремин поздравит горожан с наступающим Новым годом.

В 18.10 начнется праздничный фейерверк. А после него нас ждут выступления лучших вокальных и танцевальных команд города.

Напомним, этой зимой тема новогоднего городка в Татышев-парке - «Светопритяжение». Для гостей организованы интересные локации: ледяные горки с подсвеченными спусками, лабиринт, волшебный лес. Приглашаем всех!

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А еще красноярцев пригласили встретить Новый год на светящемся катке. Он расположен на левобережной набережной Енисея. В этот году каток с иллюминацией открылся в первый раз.

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