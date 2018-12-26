2018-12-26T08:37:35+03:00
Общество

Светящийся каток на набережной приглашает красноярцев встретить Новый год

Ждем всех!
Ася ЖУКОВА
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Светящийся каток на набережной приглашает красноярцев встретить Новый год. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.Светящийся каток на набережной приглашает красноярцев встретить Новый год. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.
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Красноярцев зовут встретить Новый год на первом в городе светящемся катке, расположенном на левобережной набережной. В самую главную ночь в году он будет работать до 1.00, рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, каток открыли на верхнем ярусе набережной. От спуска из Центрального парка до площадки «Арт-берег» (это на улице Дубровинского, 45А/ 7). Площадь – 3 тысячи квадратных метров. Особое настроение создает праздничная иллюминация. Работает теплый визит-центр. Здесь есть комната матери и ребенка, туалеты и автоматические камеры хранения. Можно взять напрокат коньки или при необходимости заточить свои.

ПОДРОБНОСТИ

С 1 января каток работает все каникулы - с 10.00 до 22.00. Вход 50 рублей для взрослых. Детям от 7 до 14 лет - 40 рублей, малышам до 7 лет - бесплатно. Заточка коньков и прокат (в час) - 80 рублей. Камера хранения с подзарядкой телефона – 50 рублей в час. Туалет – 10 рублей.

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