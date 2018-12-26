Пытавшихся нажиться на Универсиаде бизнесменов поймали в Красноярске
Предпринимателей, пытавшихся нажиться на Универсиаде, осудили в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
Итак, на двух бизнесменов, незаконно торгующих товаром с символикой Всемирных студенческих игр, вышел прокурор Свердловского района во время проверки.
Оказалось, коммерсанты продают шоколад «Красноярск. Шатер Универсиады-2019», на котором значится «REAL WINTER».
Между тем такая стилизованная надпись – это зарегистрированный товарный знак, права на который принадлежат дирекции Универсиады.
Поскольку бизнесмены не получили согласие правообладателя на использование товарного знака, их решено было привлечь к административной ответственности. На первый раз ограничились административным наказанием – в виде предупреждения.
Напомним, товары с символикой Универсиады можно приобрести на официальном сайте Игр или в супермаркетах местных сетей.