2018-12-26T07:28:42+03:00
Общество

Пытавшихся нажиться на Универсиаде бизнесменов поймали в Красноярске

Пока ограничились предупреждением
Ася ЖУКОВА
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Пытавшихся нажиться на Универсиаде бизнесменов поймали в Красноярске.Пытавшихся нажиться на Универсиаде бизнесменов поймали в Красноярске.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Предпринимателей, пытавшихся нажиться на Универсиаде, осудили в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Итак, на двух бизнесменов, незаконно торгующих товаром с символикой Всемирных студенческих игр, вышел прокурор Свердловского района во время проверки.

Оказалось, коммерсанты продают шоколад «Красноярск. Шатер Универсиады-2019», на котором значится «REAL WINTER».

Между тем такая стилизованная надпись – это зарегистрированный товарный знак, права на который принадлежат дирекции Универсиады.

Поскольку бизнесмены не получили согласие правообладателя на использование товарного знака, их решено было привлечь к административной ответственности. На первый раз ограничились административным наказанием – в виде предупреждения.

Напомним, товары с символикой Универсиады можно приобрести на официальном сайте Игр или в супермаркетах местных сетей.

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