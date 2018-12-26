СЕГОДНЯ 06:36 2018-12-26T07:28:42+03:00

Пытавшихся нажиться на Универсиаде бизнесменов поймали в Красноярске. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Предпринимателей, пытавшихся нажиться на Универсиаде, осудили в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Итак, на двух бизнесменов, незаконно торгующих товаром с символикой Всемирных студенческих игр, вышел прокурор Свердловского района во время проверки.

Оказалось, коммерсанты продают шоколад «Красноярск. Шатер Универсиады-2019», на котором значится «REAL WINTER».

Между тем такая стилизованная надпись – это зарегистрированный товарный знак, права на который принадлежат дирекции Универсиады.

Поскольку бизнесмены не получили согласие правообладателя на использование товарного знака, их решено было привлечь к административной ответственности. На первый раз ограничились административным наказанием – в виде предупреждения.

Напомним, товары с символикой Универсиады можно приобрести на официальном сайте Игр или в супермаркетах местных сетей.