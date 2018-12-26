«Не знали, что горят»: полицейские вывели из полыхающего дома женщину и ее 7-летнего сына
В Красноярском крае начальник отдела полиции «Шушенский» вместе со своим водителем спасли из полыхающего дома женщину и ее 7-летнего сына. Об этом случае рассказали в пресс-службе краевого главка.
Он произошел недавно в Ермаковском. Начальник отдела полиции Максим Пумбрасов проезжал днем по улицам села. И вдруг заметил: в доме из окна второго этажа валит дым. Тут же позвонил в пожарную службу. Но спасателей ждать не стал, кинулся в дом.
О том, что коттедж полыхает, хозяйка узнала только от полицейского. Как оказалось, была на первом этаже, а на втором находился ее сын. Там и случился пожар.
- Узнав об этом, Артем Аватисян (полицейский водитель-стажер), бросился наверх и вывел ребенка, – делятся в пресс-службе ведомства. – Затем полицейские и прохожие помогли женщине вынести на улицу все ценное имущество и документы. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.
Сейчас решается вопрос о награждении полицейских и прохожих. Выведя людей из пожара, они предотвратили большую беду.