2018-12-26T05:49:48+03:00
Происшествия

«Не знали, что горят»: полицейские вывели из полыхающего дома женщину и ее 7-летнего сына

Благодаря им, никто не пострадал
Ася ЖУКОВА
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«Не знали, что горят»: полицейские вывели из полыхающего дома женщину и ее 7-летнего сына. Фото: пресс-служба краевого главка.«Не знали, что горят»: полицейские вывели из полыхающего дома женщину и ее 7-летнего сына. Фото: пресс-служба краевого главка.
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В Красноярском крае начальник отдела полиции «Шушенский» вместе со своим водителем спасли из полыхающего дома женщину и ее 7-летнего сына. Об этом случае рассказали в пресс-службе краевого главка.

Он произошел недавно в Ермаковском. Начальник отдела полиции Максим Пумбрасов проезжал днем по улицам села. И вдруг заметил: в доме из окна второго этажа валит дым. Тут же позвонил в пожарную службу. Но спасателей ждать не стал, кинулся в дом.

О том, что коттедж полыхает, хозяйка узнала только от полицейского. Как оказалось, была на первом этаже, а на втором находился ее сын. Там и случился пожар.

- Узнав об этом, Артем Аватисян (полицейский водитель-стажер), бросился наверх и вывел ребенка, – делятся в пресс-службе ведомства. – Затем полицейские и прохожие помогли женщине вынести на улицу все ценное имущество и документы. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Сейчас решается вопрос о награждении полицейских и прохожих. Выведя людей из пожара, они предотвратили большую беду.

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