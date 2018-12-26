Замерзающую семью в сломанной на трассе машине выручили спасатели

СЕГОДНЯ 05:18 2018-12-26T05:18:16+03:00

Если бы не они, могла случиться беда

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В Красноярском крае семью, замерзавшую в сломанном на трассе автомобиле, эвакуировали сотрудники МЧС. Об этом сообщили в сводке КГКУ «Спасатель»:

- Выезжали на оказание помощи населению. В районе 119-го километра трассы Р-257 у граждан сломался автомобиль. Требуется эвакуация – люди замерзают. Граждан вывезли до села Новоселово. Спасены два человека.

Всего за сутки сотрудниками ведомства было выполнено 25 патрулирований и несколько выездов. Один из них – по заявке полиции. В Минусинске мужчина ушел пешком в сторону села Знаменка и заблудился в лесу. На его поиски выехали спасатели. Но пока пропавший не найден.

Напомним, в конце декабря в край пришли сильные морозы. Местами столбики термометров опускаются до отметки минус 55. Если вам предстоит дальняя поездка, обязательно проверьте, исправен ли автомобиль. Возьмите с собой запас теплых вещей, еды, топлива и заряженный телефон. Берегите себя и своих близких!