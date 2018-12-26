Сергей Ладыженко возглавит дирекцию «Енисейской Сибири»

СЕГОДНЯ 03:53 2018-12-26T03:53:36+03:00

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Руководителем дирекции «Енисейской Сибири» будет Сергей Ладыженко. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2018 года, губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Енисейская Сибирь», проект совместного экономического развития нашего региона, Хакасии и Тувы, был презентован главой края осенью 2018-го. А теперь стало известно: управлять организацией будет 31-летний Сергей Ладыженко. Сейчас он является замглавы администрации губернатора. А ранее стоял во главе агентства молодежной политики.

Напомним, одна из ключевых строек «Енисейской Сибири» - железная дорога из Красноярского края в Туву. Проект магистрали Курагино – Кызыл, который реализуют с 2011-го, будет возобновлен. Строительство железной дороги начнется в течении полугода, подчеркнул на пресс-конференции губернатор Красноярского края Александр Усс.