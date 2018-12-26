2018-12-26T03:32:20+03:00
Общество

На время Универсиады в Красноярске круглосуточно ограничат продажу алкоголя

Спиртное нельзя будет купить в 49 местах
Ася ЖУКОВА
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На время Универсиады в Красноярске круглосуточно ограничат продажу алкоголя.На время Универсиады в Красноярске круглосуточно ограничат продажу алкоголя.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На время Универсиады-2019 в Красноярске ограничат торговлю алкоголем. Спиртное нельзя будет приобрести в 49 местах. Такое решение приняли на заседании правительства Красноярского края.

Итак, ограничение будет действовать со 2 по 12 марта с 8.00 до 23.00. То есть оно станет круглосуточным. Напомним, продавать горячительные напитки с 23.00 до 8.00 не позволяет федеральный закон.

Коснется запрет тех мест, где будут жить участники и гости Всемирных студенческих игр. Это комплексы Универсиады, а также объекты, что находятся неподалеку: на Партизана Железняка, у «Арены.Север», в «Тихих зорях», около «Платинум Арены», на площади Мира и Театральной, у МВДЦ «Сибирь», на Биатлонной, 2Д, Стасовой, 67 и Сурикова, 16.

Одна поправка: купить алкоголь можно будет в ресторанах, находящихся в отелях, или рядом с ними. Также спиртное будет продаваться в мини-барах номеров.

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